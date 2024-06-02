"Україна та США активно обговорюють укладення угоди про гарантії безпеки", - директор з питань Європи Радбезу США [ Редагувати ]
Україна та США ведуть перемовини щодо укладення угоди про гарантії безпеки. Це питання активно обговорюють.
Про це повідомив Майкл Карпентер, директор з питань Європи Радбезу США в ексклюзивному інтервʼю кореспонденту "Подробиць" Дмитру Анопченку.
Коли президент Байден був на Вільнюському саміті НАТО, то закликав країни "G-7 плюс" підтримати Україну протягом певного часу гарантіями безпеки. Тож ми ведемо перемовини з Україною щодо такої угоди. Я не маю сьогодні можливості сказати, коли саме це станеться. Але - це активно обговорюють. Як і те, що має стати результатом саміту НАТО, - сказав Карпентер.
За його словами, США намагаються створити потенціал для України, який стане "мостом до членства" в НАТО.
Коли Україна все ж отримає запрошення в Альянс, коли настане слушний момент, Україна буде готова, спроможна, здатна відігравати свою роль. Захищати та стримувати з першого ж дня своє членство в Альянсі. Отже, це активно обговорюють і ми сподіваємося надати значний, потужний пакет підтримки для України на Вашингтонському саміті.
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