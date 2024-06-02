Сучасні технології перетворились у реальну зброю завдяки бійцям, які у мирному житті мали абсолютно цивільні професії. Йдеться про нові підрозділи безпілотних систем. Вони утилізують окупантів вже в промислових масштабах. Щодня в мережі ми бачимо нові й нові відео, як наші дрони знищують техніку та живу силу ворога.

А що ж відбувається перед тим, як дрон злетить у повітря? Наш воєнкор Ігор Левенок на фронті побував у секретній майстерні, де, власне, і роблять кару небесну для ворогів. Його матеріал далі.

Не втекти й не сховатися! Дрони наздоганяють та знищують солдат-окупантів.

Перемога, яка кується не тільки на полі бою! За лаштунками фронтової лабораторії дронів!

Друге дихання "пораненим" пташкам? Як працюють наші умільці?

На цей момент намагаюся оживити цю "пташечку", і щоб вона далі полетіла працювати…

Злетів, знайшов ворожу ціль і знищив. Таких відео з фронту дуже багато. Та чи все буває так просто? Який зворотний бік цієї картинки?

- А от ви переробите і наскільки він кращий буде? - У два рази. Десь на 17 кілометрів…

Зазвичай їхній день починається і закінчується тут. Військові виявляють багато технічних і програмних неполадок. І усуваються вони в майстернях дронів, розташованих поблизу лінії фронту.

Можливості військовослужбовців моделювати, дозволяють нам бути впевненими, що 99 відсотків на сьогодні індивідуальних будуть зроблені своїми силами від початку і до кінця…

Андрій на позивний "Прокурор" командир батальйону ударних авіаційних комплексів "Злі сапсани" 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького. Каже: маленькі дрони зупиняють російські штурми, нищать ворожу техніку, знаходять наших поранених і навіть доставляють провізію та боєкомплект на особливо небезпечні позиції.

Андрій, позивний "Прокурор", командир батальйону "Злі сапсани" 30-ї ОМБр:

Це найпріоритетніше завдання, ми тоді знімаємо розрахунки, переміщаємо, припиняємо вогневе ураження і допомагаємо хлопцям. Хлопці вже також на деяких позиціях розраховують виключно на нашу техніку…

А за відеороликами ефективного застосування дронів завжди стоїть великий комплекс робіт "до" і "після". Військові тестують кожен дрон, іноді ремонтують, інколи вдосконалюють. Міняють антени, перепрошивають налаштування, проєктують і виготовляють власні комплектуючі.

Яким за освітою менеджер. Але ще зі школи має хист до електроніки. Його старший колега Євген до великої війни працював механіком-електрогазозварювальником.

У 2010 году начал собирать. - Перші ФПВ? - Ні, з самольотов начинал, а потом перешел на квадрики. - Для дитини? - Для себе!

Робити це все потрібно постійно, і саме тому в підрозділах, які активно працюють із дронами, почали з'являтися такі майстерні. Часто армійцям привозять цілий "зоопарк" виробів від різних постачальників, серійного і кухонного виробництва. Їх треба довести до пуття. У вмілих руках буде результат, і росіяни його відчують.

Андрій, позивний "Прокурор", командир батальйону "Злі сапсани" 30-ї ОМБр:

Відбили раніше втрачену позицію. Вони сиділи там два місяці, і ми не могли, а потім шляхом артпідготовки й застосування наших безпілотних систем придушили їх, щоб вони й голови не могли підняти. Зайшла наша штурмова група і відповідно кого не "задвохсотили", того взяли в полон. І от він там розповідає, як їм там весело жилося…

Від нього справді багато чого залежить, бо він завідує місцем, яке військові нарекли лабораторією смерті.

От же ж люди старалися, запечатували. Вони запечатали, а я розпечатаю… - Володька, що ти робиш? - Та пластид старий, от приходиться молотком…

В це важко повірити, але людина, яка робить "смерть ворогам", до війни працювала лікарем-стоматологом! Володимир 15 років лікував людям зуби у клініці. Та в Бородянці його кабінет московити розбомбили. Тож тепер він дантист-підривник.

Володимир самоучка, каже, в пригоді стали книжки та інтернет. Він виготовляє боєприпаси для дронів. Може сконструювати 52 різновиди бомб. У цій справі згодилася хірургічна дрібна моторика. Командир його жартома називає "вибуховим" генієм!

Боєприпас (сміється)... Я рідко сміюся останнім часом, але менше з тим беру оце в руки й посмішка в мене на обличчі…

І вже серйозно командир додає: потреба у талановитих головах і вмілих руках у війську існує. Його підрозділ завжди відкритий для таких людей.

Андрій, позивний "Прокурор", командир батальйону "Злі сапсани" 30-ї ОМБр: