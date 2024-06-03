Bloody MR590

В цьому огляді podrobnosti.ua діляться враженнями про просунуту ігрову гарнітуру Bloody MR590 з двома варіантами бездротового з'єднання, 50-мм мембраною та вуглецевого волокна, односпрямований мікрофон з високою чутливістю та технологією Dual-Mic ENC для шумоподавлення.

З важливих особливостей виділяється тривалий час автономної роботи з 60 годин з вимкненим підсвічуванням і до 35 годин з підсвічуванням.

Дизайн та комплектація

Комплект включає аудіокабель, зарядний кабель, подовжувач для підключення адаптера та сам адаптер, посібник користувача. Коробка оформлена у стилістиці ігрового бренду Bloody.

Варіант, що вивчається нами, використовує характерне поєднання чорного з акцентними вставками білого кольору.

У навушників зовнішнє виконання із доробком на преміальний сегмент. Металеві напрямні в оголов'ї, що підвищують загальну надійність конструкції.

Самі чашки круглої форми. На їхній зовнішній стороні логотип бренду. Він виконаний у піксельному стилі, вся площа з багатобарвним та керованим підсвічуванням.

М'які та глибокі амбушюри, що повністю обволікають вуха. Решітка динаміка захищає тканину червоного кольору з позначками по правій та лівій сторонах.

На бічному торці лівої чашки Bloody MR590 Sports знаходяться регулятор гучності, кнопка відключення мікрофона та управління підсвічуванням, вимикання живлення.

Заряджання вбудованого акумулятора проходить через роз'єм USB-C. Цей роз'єм також підтримує підключення до джерела звуку.

На цій же чашці знімний мікрофон із гнучкою ніжкою. Капсуль із встановленим вітрозахистом. Тут два мікрофони, другий використовується для шумоподавлення ENC.

Зовнішня частина оголів'я обтягнута екошкірою. Верхня частина білого кольору, нижня чорного, усередині наповнювача. По периметру акуратний стібок нитками.

Підключення та керування

У комплекті з гарнітурою власник отримує одразу три види кабелів і всі вони із захисним нейлоновим обплетенням. Це 80-сантиметровий кабель для заряджання, аудіокабель з переходом на аудіороз'єм та кабель для док-станції.

Сам адаптер підключення виконаний у компактному корпусі із USB-C роз'ємом. За допомогою кабелю власник зможе скоротити дистанцію до гарнітури, зменшивши потенційні затримки. Саме виконання адаптера дозволить підключити його безпосередньо в планшет, смартфон або ігрову консоль.

Все керування йде засобами операційної системи – додаткова установка драйвера непотрібна.

Вибрати можна між Bluetooth 5.3 та радіочастотою 2.4 ГГц. Найкраще, звісно, використовувати з USB-адаптером, адже він дає менші затримки і дозволяє отримати необхідний контроль у мережевих шутерах, що не поступається провідним рішенням.

Якість звуку

Bloody MR590 Sports оснащена 50 мм динаміком із частотою відтворення від 20 до 20 тисяч Гц. Мембрана динаміків виконана з вуглецевого волокна та наноміцелію. Звучання насичене з добре розділеним спектром, тут баси не перекривають верхи.

Звук в іграх – відмінний. Гарнітура також дає можливість насолодитися фільмами, зручно розташувавшись на дивані, при цьому не будуть припадати пилом в робочий час, в них можна послухати музику по дорозі на роботу або навчання, відстебнувши мікрофон для зручності носіння.

Незважаючи на компактне виконання, тут на борту акумулятор із солідною ємністю 1050 мАг. З відключеним підсвічуванням при типовому щоденному використанні заряджання потрібно раз на тиждень. При цьому в поїздку не потрібно брати окремий кабель – підійде звичайний від смартфона.

Важливим елементом ігрової гарнітури мікрофон. Тут задіюється технологія шумоподавлення з оцінкою навколишнього шуму через додатковий мікрофон та подальше відсіювання сторонніх звуків.

Висновок

Bloody MR590 Sports – бездротова ігрова гарнітура з актуальним технічним наповненням та виконанням. Універсальний варіант для настільних систем, ноутбуків, планшетів, смартфонів та консолей.

Ергономічна конструкція з елементами з металу, підсвічування, що відключається, насичене звучання, мікрофон з шумозаглушенням ENC, тривалий час автономної роботи.

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