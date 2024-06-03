Удар по базі відпочинку в Харківській області

В ніч на 3 червня російська федерація завдала ракетних ударів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Також поранення отримали співробітники бази відпочинку:

жінка 35 років;

42-річний чоловік.



Згідно з попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт пʼятьма ракетами типу С-300. Ракети, своєю чергою, були запущені з території Бєлгородської області.