Суд у Полтаві наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавської області через найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними НАЗК, у Полтавській області було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК і був визнаний непридатним до служби в українській армії.

Слідство підозрює, що працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували неправомірну вигоду від військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними "на папері".

Полтавська область входить до п’ятірки регіонів з найвищим показником осіб, визнаних обмежено придатними: 31% від загальної кількості у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023 року.

В ухвалі районного суду Полтави зазначено, що документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому їх було арештовано.