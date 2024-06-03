У Полтавській області суд арештував документи ВЛК через рекорд непридатних до служби [ Редагувати ]
Суд у Полтаві наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавської області через найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій.
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
За даними НАЗК, у Полтавській області було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК і був визнаний непридатним до служби в українській армії.
Слідство підозрює, що працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували неправомірну вигоду від військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними "на папері".
Полтавська область входить до п’ятірки регіонів з найвищим показником осіб, визнаних обмежено придатними: 31% від загальної кількості у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023 року.
В ухвалі районного суду Полтави зазначено, що документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому їх було арештовано.
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