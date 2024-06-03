В Індії за останні три дні понад 50 людей загинули через сильну спеку, яка триває вже два тижні.

Про це пише BBC.

Зокрема, минулих вихідних близько 33 людей померли від теплового удару в штаті Уттар-Прадеш, а ще 20 - у штаті Одіша. Серед загиблих були охоронці виборчих дільниць та члени виборчої комісії, які брали участь у загальних виборах.

Спека в країні не вщухає вже два тижні, охоплюючи північні та центральні частини Індії, а також деякі регіони на заході. Максимальна температура протягом кількох днів тримається на рівні 45-46 градусів за Цельсієм, а в деяких регіонах піднімається до 50 градусів.

За даними метеорологічного департаменту Індії, найближчими днями температура, ймовірно, знизиться через початок мусонів. У деяких регіонах спостерігається нестача води та відсутність електроенергії через підвищене енергоспоживання.