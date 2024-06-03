Польські фермери анонсували блокаду кордону з Україною: названо дату [ Редагувати ]
Польські фермери після тривалої перерви знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна митна служба.
За даними митниці, поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.
Через це очікується можлива повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.
Блокування кордону з Україною польськими фермерами
Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через наплив українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною. Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.
Через це виникла значна напруга між фермерами і урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною.
Раніше ми писали про те, що Польща готує новий пакет допомоги Україні.
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