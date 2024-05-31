Польща готує новий пакет допомоги Україні [ Редагувати ]
Польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - заявив він.
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