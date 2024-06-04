І до виборів готується Велика Британія. Вони відбудуться вже у липні. І що примітно, чинному прем'єрові Ріші Сунаку пророкують на них розгромну поразку - те, що він не втримається на посаді глави уряду. І якщо таке станеться, кажуть аналітики, уперше за 14 років консерватори втратять владу в країні. Отже, чим опоненти Сунака, лейбористи на чолі з Кіром Стармером, схилятимуть електорат на свій бік? І як голосування може вплинути на підтримку України? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Це вже обов'язкова подія кожної виборчої кампанії у Великій Британії. Демонстрація публіці автобуса, який курсуватиме країною у пошуках підтримки й рекламуватиме найважливіші лозунги партій. Керівні консерватори роблять наголос на сміливих рішеннях та безпечному майбутньому.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії, лідер Консервативної партії:

Кір Стармер і Лейбористська партія хочуть, щоб ви повірили, що ці вибори закінчилися ще до того, як вони почалися. Мовляв, результат вже відомий. Але знаєте що? Я буду працювати до виснаження кожен день цієї кампанії, говорити з якомога більшою кількістю людей, добиватися довіри людей. В той час, як ми пропонуємо нові сміливі ідеї, як-то нова форма військової служби чи нові підходи до пенсій, ми не чули жодної нової ідеї від Кіра Стармера та Лейбористської партії.

А ось і ті, кого так часто прем'єр згадує у своїх промовах. Головні конкуренти консерваторів показують свій виборчий автобус. Тут все значно простіше - лише одне слово "change", тобто "зміни".

Кір Стармер, лідер Лейбористської партії Великої Британії:

Це голосування про вибір. Дві різні країни, два різних майбутніх. Продовження занепаду і хаосу за правління консерваторів чи відновлення нашої країни за правління лейбористів. І якщо ви проголосуєте за лейбористів, це буде голосування за те, щоб перегорнути сторінку, за те, щоб разом відбудувати нашу країну.

Лейбористи на чолі зі Стармером у цій виборчій кампанії почувають себе значно комфортніше за суперників. За всіма опитуваннями вони випереджають консерваторів майже на 20%.

Тоні Траверс, експерт з питань уряду:

Лейбористи намагаються представити себе як партію змін і стабільності одночасно, і поводяться так, наче просто чекають свого часу, щоби перебрати владу. У британській політиці є своєрідне кліше: "не опозиція виграє вибори, це уряди їх програють". Тож лейбористи сподіваються, що за 14 років консерваторів в уряді, було достатньо провалів, щоб вони втратили владу.

За ці 14 років дійсно сталося чимало. Найважче по рейтингу влади вдарив брекзит та пандемія коронавірусу. Не допомогла й зміна очільників консерваторів: до кінця терміну не досиділи ані Девід Кемерон, ані жоден з його наступників - Тереза Мей, Борис Джонсон. Ліз Трасс взагалі протрималася на посаді 49 днів. Ріші Сунак став прем'єр-міністром менше двох років тому. І йому таки вдалося виконати обіцянки щодо зменшення інфляції та повернення зростання економіки. Але цього недостатньо - в країні все ще вирує криза вартості життя.

Ананд Менон, політичний аналітик:

Британці все ще живуть із цінами, які значно вищі, ніж два-три роки тому. І я думаю, що поєднання того, що консерватори були при владі останніх 14 років, а економіка країни все ще доволі слабка - буде ключовим для цих виборів, чому більшість людей очікує перемоги Лейбористської партії.

Перестановка влади у Великій Британії - не мала б вплинути на українське питання. Бо усі зобов'язання Лондона - і фінансові, і оборонні, прописані у договорі щодо гарантій безпеки. Але навіть і без цього документу, опозиція завжди підтримувала довготривалу та багатомільйонну допомогу Києву. Торік Кір Стармер відвідав Київ особисто. І на власні очі побачив наслідки російської війни.

Кір Стармер, лідер Лейбористської партії Великої Британії:

Для мене дуже важливо бути тут в Україні з українським народом. Я хочу, щоб він розумів, що підтримка України у Великій Британії абсолютна, і що у випадку зміни влади на виборах - позиція щодо підтримки України залишатиметься незмінною.

Ще місяць лейбористи та консерватори їздитимуть країною на своїх партійних автобусах. Результати виборів радше залежать не стільки від очільників партій, як від їхніх кандидатів по кожному округу. Уряд формує та політична сила, яка проведе до парламенту найбільше своїх мажоритарників.

Тоні Траверс, експерт з питань уряду:

Опитування свідчать про те, що лейбористи переможуть на цих виборах абсолютно точно. Але попри це, у будь-якій демократичній країні не можна говорити про кінець, поки не підраховано голоси. Адже електорат може дуже швидко змінити свої голоси. Щоправда, поки що схоже, що четвертого липня таки буде зміна уряду.

Між консерваторами та лейбористами точиться головна боротьба - за право формувати уряд і визначати політику країни на наступні 5 років. А взагалі за місця в парламенті змагаються ліберальні демократи, шотландські націоналісти, партія зелених та чимало інших політичних сил. Крім того, в багатьох округах беруть участь і самовисуванці.

Це одна із найкоротших політичних кампаній у британській історії. На агітацію кандидати мають всього півтора місяця. Традиційно вибори у Британії проводять четвергами. А голоси рахують протягом ночі. Тож ім'я нового прем'єр-міністра буде відомим вже на світанку 5 липня.