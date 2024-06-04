Окупанти обстріляли Дніпро ракетами: багато поранених [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, Сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків багато постраждалих, серед яких є діти.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Серед постраждалих:
- 1-місячний хлопчик. Наразі він у задовільному стані й лікуватиметься амбулаторно;
- 17-річний юнак, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості;
- 68-річний чоловік;
- 32-річна жінка;
- 36-річна жінка;
- 56-річна жінка.
- 37-річний чоловік, якого було госпіталізовано.
Одна з постраждалих була госпіталізована. Наразі її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Також внаслідок ударів пошкодження отримали десятки автомобілів, були вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарнях.
Раніше ми писали про те, що рф вночі вдарила ракетами по базі відпочинку в Харківській області, є жертва і постраждалі.
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