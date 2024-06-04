Оновлення даних в "Резерв+": кому з українців за кордоном потрібно повернутися до України та прийти до ТЦК

Дмитро Лазуткін розповів про статистику, скільки вже українців оновили свої дані через "Резерв +", скільки з них жінок та скільки з них тих, хто проживає за кордоном.