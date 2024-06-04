Найбільша демократія у світі обрала парламент. Виборча комісія Індії сьогодні оголосить остаточні результати голосування, у якому взяло участь 642 мільйони людей. Це рекордний результат на планеті. Сам процес волевиявлення завершився 1 червня. Згідно з екзит-полами, упевнену перемогу здобула політсила чинного індійського прем'єра Нарендри Моді. Що це означатиме для найбільш населеної країни світу? І як це позначиться на взаєминах з Україною? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Раджив Кумар, голова виборчої комісії Індії:

Ми встановили світовий рекорд у 642 мільйони гордих індійських виборців. Це історичний момент для всіх нас, для нації в цілому.

Виборча комісія Індії готується оголосити результати наймасштабніших за кількістю учасників парламентських виборів на планеті. З близько мільярда й чотирьохсот мільйонів населення країни, право голосу в країні мають майже мільярд людей. І за півтора місяця, поки тривало голосування, своїм правом волевиявлення скористалися понад 66% виборців.

Раджив Кумар, голова виборчої комісії Індії:

Це у 2,5 раза більше, ніж виборців у 27 країнах ЄС. Це показало неймовірну силу виборців Індії.

Організувати виборчий процес для такої кількості людей було непросто. Адже, щоби облаштувати пункти голосування, представникам виборчкому довелося добиратися до найвіддаленіших куточків велетенської країни, подекуди на верблюдах, слонах чи навіть пішки. До всього влада визнала, обрала невдалий час - адже нині в Індії спекотний сезон, який погіршили аномальні навіть для нього +50 градусів Цельсія. Унаслідок - щонайменше три десятки жертв теплових ударів, зокрема серед працівників дільниць.

Директор лікарні м. Мірзапур:

Ми прийняли загалом 23 службовців, одного з провінційної збройної поліції, одного з пожежної служби, одного з цивільної поліції та 20 співробітників внутрішньої охорони. Загалом шестеро з них померли.

Та попри всі організаційні складнощі, індійці пишаються тим, що вибори відбулися і минули спокійно - без гучних скандалів та випадків насильства.

Ці вибори - найбільше свято демократії, і в ньому повинні брати участь усі.

За результатами екзит-полів, керівний Національно-демократичний альянс прем'єра Нарендри Моді отримає понад 350 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 543 депутатів. Це забезпечить Моді вже третю прем'єрську каденцію. Свою кампанію політик побудував на апелюванні до економічного прогресу, обіцянках допомогти бідним та перетворити Індію на розвинену країну до 2047 року.

Акаш Гупта студент:

Мене приваблює Моді як лідер, тому що він добре працює. Ми прийшли сюди, щоб підтримати його.

Попередні терміни Моді справді був дуже популярним. Водночас опитування перед голосуванням показали, що виборці дедалі більше стурбовані безробіттям, зростанням цін на харчі та тим, що лише невелика частина індійців отримала вигоду від економічного зростання. До всього Моді загострив підбурливу риторику проти мусульманської меншини країни. А також узявся переслідувати опонентів. Одного з найпопулярніших опозиційних лідерів заарештували у березні і випустили тільки на час голосування.

Арвінд Кейрівал, лідер опозиції та головний міністр Делі:

Я хочу сказати жителям Делі, що я знову йду у в'язницю не тому, що я вчинив аферу, а тому, що я підняв свій голос проти диктатури.

Чи зміниться щось в індійській політиці - покаже призначення нового кабінету міністрів, а також остаточні результати місцевих виборів. Що стосується України, то у своєму ставленні, найімовірніше, Моді дотримуватиметься попередньої позиції - не дратувати захід, але і не задиратиметься з москвою, у якої тепер охоче купує дешеву нафту. Також прем'єр підтвердив - Індія відрядить своїх представників на мирний саміт у Швейцарії.