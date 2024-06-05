У Головному управлінні розвідки МОУ повідомили, що російський диктатор володимир путін або ж його двійники ще пʼять років тому почали носити бронежилет на публічних урочистостях.

Про це повідомляє "Армія Inform", посилаючись на слова речника ГУР МОУ капітана Андрія Юсова.

Людина, схожа на путіна, регулярно його (бронежилет) використовує, принаймні, останні пʼять років, - сказав Юсов.

Нагадаємо, 4 червня The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників повідомляло, що путін почав носити бронежилет на публічних заходах у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони.