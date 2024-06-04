російський диктатор володимир путін почав носити бронежилет на публічних заходах ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників, близьких до Кремля.

Неназваний російський чиновник стверджує, що 9 травня цього року путін був у прихованому бронежилеті. Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер пояснює, що, судячи з того, як путін ходить досить скуто, і на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що російський лідер може носити бронежилет.

Також путін помітно піднімає і поправляє плечі, що свідчить про дискомфорт від жилета.