путін почав носити бронежилет на публічних заходах - росЗМІ [ Редагувати ]
російський диктатор володимир путін почав носити бронежилет на публічних заходах ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників, близьких до Кремля.
Неназваний російський чиновник стверджує, що 9 травня цього року путін був у прихованому бронежилеті. Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер пояснює, що, судячи з того, як путін ходить досить скуто, і на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що російський лідер може носити бронежилет.
Також путін помітно піднімає і поправляє плечі, що свідчить про дискомфорт від жилета.
по темі
Російський диктатор володимир путін 23 травня відвідає білорусь і ввечері зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом олександром лукашенком
Саудівська Аравія не планує брати участь у мирному саміті, організованому Україною, який відбудеться в середині червня у Швейцарії
Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення Військової поліції
Україна може завдати удару по росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією
Україні необхідно дозволити завдавати ударів по території росії