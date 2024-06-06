Серед загиблих в аварії потяга у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа.

Про це повідомила Укрзалізниця у Telegram.

Вночі поїзд Прага − Кошице (оператор − чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає, - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця зазначає, що підтримує зв'язок із чеським оператором, щоб максимально допомогти пасажирам з подальшими пересадками. Деталі аварії наразі уточнюються.

Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага − Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці, − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, що прямував до Чопа (Україна), зіткнувся "лоб у лоб" із вантажним поїздом ČD Cargo. В результаті залізничної аварії загинули щонайменше чотири людини, ще десятки отримали поранення.