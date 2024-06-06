Фото: у Чехії сталася залізнична ДПТ із жертвами та пораненими (idnes.cz)

У чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, що прямував до Чопа (Україна), зіткнувся "лоб у лоб" із вантажним поїздом ČD Cargo. В результаті залізничної аварії загинули щонайменше чотири людини, ще десятки отримали поранення.

Про це повідомляє чеський новинний портал iDNES.cz.

Інцидент стався біля нової станції в центрі Пардубіце близько одинадцятої вечора 5 червня.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

За словами речника місцевого Управління залізниці Мартіна Кавки, деякі з постраждалих знаходяться у важкому стані. Серед поранених є діти.

На місці аварії працюють усі екстрені служби, включно з авіацією (гелікоптерами).

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан і міністр транспорту Мартін Купка також прибули на місце події. Глава МВС повідомив, що через зіткнення поїздів загинули чотири людини, ще 23 отримали поранення.

Рятувальники першими евакуювали постраждалих, яким надавали допомогу біля потягів. Пасажирів, які не скаржилися на травми, тимчасово лишили всередині.

За даними пожежників, в експресі RegioJet їхали близько 300 людей. Перший вагон був повністю знищений внаслідок аварії.

Товарний потяг мав 21 вагон.