Атака "Шахедів": на Хмельниччині виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури [ Редагувати ]
Внаслідок атаки російських "Шахедів" спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram.
Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті, - повідомив він.
За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня сили протиповітряної оборони України збили 17 із 18 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти атакували країну.
по темі
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область за допомогою "Шахедів" і артилерії
Російська нафтопереробна галузь зазнає втрат. Чи означає це, що нині росіянам вдалося відновити зруйновані потужності? Та все-таки якої шкоди українські атаки завдали економіці окупантів?
5 червня у Полтавській області російські дрони атакували промисловий об'єкт
Вранці 1 червня росіяни завдали удару ракетним комплексом "Іскандер-К" по приватному сектору Балаклії на Харківщині, внаслідок чого постраждало 13 людей
Під час війни українці мають бути готові до екстрених ситуацій, для чого потрібна спеціальна "валізка" з мінімальним запасом необхідних речей