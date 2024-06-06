Над Україною знищили 17 "шахедів": росіяни також атакували балістикою [ Редагувати ]
У ніч проти 6 червня сили протиповітряної оборони України збили 17 із 18 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти атакували країну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога, а також випустили 18 "шахедів" із районів Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда (окупований Крим).
Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 17 ударних безпілотників у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
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