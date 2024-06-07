США передадуть Україні новий пакет допомоги на 225 млн доларів [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів. Ця підтримка включатиме боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.
Про це повідомляє Associated Press.
Про плани Вашингтона журналістам розповіли в четвер офіційні особи США на умовах анонімності, оскільки допомога ще не була оголошена публічно.
Зазначається, що озброєння з нового американського пакета дозволить Силам оборони України завдавати ударів по загрозах всередині росії, щоб захистити місто Харків від російського нападу.
Що увійде у пакет:
- Боєприпаси для HIMARS
- Мінометні системи
- Артилерійські снаряди, зокрема 155-мм для гаубиць
- Ракети для системи ППО HAWK
- Зенітні ракети Stinger
- Протитанкові системи Javelin і AT-4
- Бронетехніка
- Патрульні катери
- Інше обладнання, включаючи запасні частини
Особливість пакета полягає в тому, що допомога надається через повноваження президента США щодо скорочення, що дозволяє швидко вилучати системи та боєприпаси з існуючих американських запасів і відправляти їх в Україну на фронт.
Агентство AP зазначає, що згідно з новою директивою США, Україна може використовувати цю зброю для ударів по території Росії, якщо звідти здійснюються атаки або готуються до нападу. Проте це не стосується використання ATACMS або інших ракет великої дальності для наступальних ударів усередині Росії.
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