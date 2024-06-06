США переступили найчервоніші червоні лінії: Клімкін розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Франції на заходи до річниці висадки союзників у Нормандії, матиме зустріч з президентом США Джо Байденом. Головною темою стане стратегія війни з росією до кінця року. Зеленський просуватиме потрібні для України політичні рішення, оскільки до кінця передвиборчої кампанії в США мова йтиме лише про їх реалізацію.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр закордонних справ України (2014-2019 рр) Павло Клімкін.
"Це не остання, але крайня можливість поговорити з Байденом про стратегію. Там (у США - ред.) починається активна фаза виборчої кампанії... Це не значить, що політично Україну якось відсунуть, але політичні рішення потрібно зараз просувати та обговорювати. Потім це буде тільки про реалізацію, про те, як пакети допомоги переправляють, що, як, наскільки швидко.
Але останні пару тижнів усі рішення США - це "найчервоніші червоні лінії", які були. І у американців теж, і у Байдена...
Це удари по російській території американською та взагалі західною зброєю. А попереду на саміті "Великої сімки" очікується рішення про використання прибутків від російських активів. Це нова модель, яка прив'яже ці прибутки до нас. Але ці прибутки будуть не лише на відбудову та стійкість - вони в основному будуть на безпеку та на зброю.
Тобто два рішення, які змінюють майже все у сенсі підняття Заходом ставок. І я вважаю, що тема для розмов з Байденом - це стратегія до кінця року - до кінця передвиборчої кампанії. Що робимо, що не робимо, які ще рішення будуть, як будемо взаємодіяти", - розповів Павло Клімкін.
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