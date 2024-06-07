Яка ситуація на фронті 7 червня [ Редагувати ]
Від початку доби, 7 червня, на фронті відбулось 24 бойових зіткнень. Ворог 460 разів обстріляв позиції наших воїнів та населені пункти.
Про це повідомляється у Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Ситуація на напрямках
- На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили.
- На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Тернів та Торського. Наразі триває бій поруч з населеним пунктом Терни.
- На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби відбито дві спроби ворога просунутись в районі Кліщіївки. Зокрема бій триває біля Калинівки.
- На Покровському напрямку ворог один раз спробував штурмувати поблизу Новоолександрівки. Ще п'ять атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки.
- На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.
- На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.
На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 6 червня, наші військові знищили ще 1080 одиниць особового складу росії. Від початку повномасштабного вторгнення терористи втратили близько 516 080 солдатів. Зокрема вчора було знищено:
- 6 танків;
- 20 бойових броньованих машин;
- 64 артилерійські системи й не тільки.
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