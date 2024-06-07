Вірменія закликала росію не говорити з країною риторикою погроз, хоч прямих, хоч непрямих. Це не впливає на суспільство у Єревані.

Про це заявив спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян, повідомляють "Новини-Вірменія".

Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявляв, що "необдумані кроки Вірменії, які забезпечать повний допуск західників до національних баз даних, до чутливої ​​для безпеки країни інформації", нібито можуть унеможливити повернення до спільної роботи щодо створення єдиного оборонного простору з Росією та іншими країнами ОДКБ.

Спікер парламенту Вірменії закликав Росію припинити загрожувати країні та припинити говорити про ОДКБ.

"Коли говорять про ОДКБ, нехай скажуть, де проходить кордон ОДКБ, і які мають зобов'язання, як у партнерів з ОДКБ, так і сторони договору Вірменія-Росія. Досить робити подібні заяви, пов'язані з нашою суверенною територією", - сказав Симонян.