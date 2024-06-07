Вірменія різко відповіла на погрози з боку росії [ Редагувати ]
Вірменія закликала росію не говорити з країною риторикою погроз, хоч прямих, хоч непрямих. Це не впливає на суспільство у Єревані.
Про це заявив спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян, повідомляють "Новини-Вірменія".
Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявляв, що "необдумані кроки Вірменії, які забезпечать повний допуск західників до національних баз даних, до чутливої для безпеки країни інформації", нібито можуть унеможливити повернення до спільної роботи щодо створення єдиного оборонного простору з Росією та іншими країнами ОДКБ.
Спікер парламенту Вірменії закликав Росію припинити загрожувати країні та припинити говорити про ОДКБ.
"Коли говорять про ОДКБ, нехай скажуть, де проходить кордон ОДКБ, і які мають зобов'язання, як у партнерів з ОДКБ, так і сторони договору Вірменія-Росія. Досить робити подібні заяви, пов'язані з нашою суверенною територією", - сказав Симонян.
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