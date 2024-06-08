Польська тенісистка Іга Швьонтек стала переможницею Roland Garros, другого в сезоні турніру "Великого шолому".

У фіналі 23-річна полька, посіяна на турнірі під першим номером, перемогла італійку Джасмін Паоліні, 15 ракетку світу, з рахунком 6:2, 6:1. У особистих зустрічах у Швьонтек та Паоліні рахунок став 3-0.

Швьонтек є першою ракеткою світу, Roland Garros вона виграла вчетверте (2020, 2022, 2023, 2024). Загалом на її рахунку вже 22 титули WTA.

У XXI столітті Roland Garros тричі поспіль вигравала лише бельгійка Жюстін Енен (2005-2007).

За свою перемогу Швьонтек заробила 2,4 млн євро призових та 2000 рейтингових очок. Фіналістці дісталися 1,2 млн євро та 1300 очок.

Іга Швьонтек

Roland Garros завершиться 9 червня. Загальний призовий фонд турніру становить 53,478 млн євро. У фінальному матчі чоловічого одиночного розряду зіграють іспанець Карлос Алькарас та представник Німеччини Олександр Звєрєв.

Нагадаємо, торік Новак Джокович і Іга Швьонтек виграли Roland Garros.