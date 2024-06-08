Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов'язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив максимальне покарання - п'ять років ув'язнення. Про це пише "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Згідно з матеріалами справи, на початку червня 2023 року обвинуваченого визнали придатним до військової служби. У середині вересня територіальний центр комплектування вручив чоловікові "бойову" повістку, яка означає призов до армії. Він проігнорував її, і не мав відстрочки чи бронювання.

У суді вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки для проходження військової, оскільки мав їхати до батьків, вони похилого віку і потребують стороннього догляду. Зазначив, що розуміє свій громадянський обов’язок, але служити не може та не буде.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області.

У результаті суд дійшов висновків: факт проживання батька та бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини - на тимчасово окупованій території, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка від ухилення від мобілізації.

Крім цього, Феміда не взяла до уваги щире каяття військовозобов’язаного. На думку суду, чоловік нічого не зробив для того, щоб виправити ситуацію; весь час перебував у столиці і без поважних причин не з’явився на виклик до ТЦК.

Судді не взяли до уваги і клопотання прокурора про умовний термін для ухилянта, оскільки вважали його дію "суспільно небезпечною". Суд наказав арештувати обвинуваченого одразу після ухвалення вироку. Він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до набуття чинності вироку.

За "ухилення від призову до військової служби під час мобілізації на особливий період" (ст. 336 КК України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, уряд дозволив забронювати 100% працівників ОПК та енергетики, а також 90% рятувальників та поліцейських.