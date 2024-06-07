90% рятувальників і поліцейських заброньовано - Клименко [ Редагувати ]
Уряд забронював від мобілізації 90% рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.
Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.
10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.
10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.
Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС!
Нагадаємо, Кабмін дозволив бронювання у "Дії".
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