Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, передбаченого постановою №76. Про це повідомило Міністерство економіки.

Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Це не нова модель бронювання - уряд модернізував чинну постанову №76 від 27 січня 2023 року. Крім оновлення постанови, спільно з бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко заявив:

Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики - забезпечувати людей теплом та електроенергією.

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Терміни бронювання працівників критичних підприємств збільшуютья з 6 місяців до року. Дозволяється бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи військово-облікової спеціальності, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджується електронне бронювання.

Уряд вніс наступні зміни до порядку бронювання:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажання подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Нагадаємо, уряд забронював від мобілізації 90% рятувальників та поліцейських.