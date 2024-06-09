Масові відключення світла не призвели до зростання вуличної злочинності в Україні. Навпаки, пограбувань і розбійних нападів стало на 18% менше. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів генерал поліції 3-го рангу, заступник голови Нацполіції, начальник Кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Поліція повністю контролює ситуацію. Криміногенний стан у нас не погіршився у зв'язку з вимкненням електрики. Нам вдалося навіть знизити кількість злочинків загальнокримінальної спрямованості та майнових злочинів.

Ми напрацювали відповідний механізм дії у Національній поліції у режимі відключення світла ще восени 2022 року. Тому всі підрозділи максимально готові надавати поліцейські послуги 24/7 і забезпечити нормальний криміногенний стан.

Для прикладу, крадіжок у 2023 році за 5 місяців було зареєстровано більше 38 тисяч. Станом на зараз, за 5 місяців 2024 року - ми їх зареєстрували менше 34 тисяч. Те саме і щодо грабунків, розбійних нападів. Зареєстровано 625 пограбувань і 140 розбійних нападів. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це все досягається шляхом проведення профілактичних заходів Нацполіції, збільшенням кількості Сил безпеки і, звичайно, комендантська година...

У 2022 році ми збільшили кількість нарядів з 4 тисяч до 7 тисяч. І загалом на щодобову службу заступають 21 тисяча поліцейських", - розповів Андрій Нєбитов.