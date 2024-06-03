У Києві директор філії банку пограбував клієнтку власного банку. Про це повідомила Нацполіція та Київська міська прокуратура.

До злочинної групи входило троє: 32-річний керуючий філії банку та двоє його знайомих. У травні 2023 року банкір обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей.

Він скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я.

Потім їхня 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи та перуку, видала себе за клієнтку та переказала з валютного рахунку жертви $169 тисяч на відкритий ними гривневий картковий рахунок. Таким чином шахраї заволоділи майже 6,2 млн грн.

Після цього спільники за добу частково зняли готівку, а на залишок придбали золоті прикраси, які у подальшому продавали.

Слідство встановило ще п’ятьох потерпілих, з рахунків яких вони аналогічним чином зняли кошти. на суму понад $250 тисяч доларів США. Ще майже $110 тисяч доларів США та 7 тисяч євро вони намагались переказати на власні рахунки, але їм це не вдалося.

Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів низку речових доказів, що підтверджують їх вину. Зокерма "чорнові" записи та телефони з листуванням та перуки, які використовувала спільниця.

Також правоохоронці вилучили три автомобілі, які шахраї придбали на кошти потерпілих.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190, Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під ватрою.

За вчинене шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.