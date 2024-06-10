Літак, понад 50 артсистем та майже 1200 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати рф за добу [ Редагувати ]
Українські захисники за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення зросли до близько 519 750 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак, 10 танків та 51 артсистему противника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:
особового складу - 519750 (+1190) осіб ліквідовано;
танків - 7879 (+10) од;
бойових броньованих машин - 15144 (+13) од.;
артилерійських систем - 13644 (+51) од.;
РСЗВ - 1098 (+1) од.;
засоби ППО - 837 (+1) од.;
літаків - 358 (+1) од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11010 (+28) од.;
крилатих ракет - 2278 (+1) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 18618 (+56) од.;
спеціальної техніки - 2267 (+14) од.
по темі
Станом на ранок понеділка, 10 червня, росія вивела у Чорне та Азовське моря кораблі, що здатні нести ракети "Калібр"
Головне управління розвідки (ГУР) заявило про ураження новітньорого російського літака Су-57. Це відбулось вперше в історії
У Чорному морі на ранок неділі, 9 червня, росія тримає один ракетоносій, "начинений" ракетами типу "Калібр". Також вони є і в Азовському, і у Середземному морі
Москва за допомогою кримінальних справ намагається дискредитувати прозахідні уряди України, які були прихильниками революцій у 2004 та 2014 роках
Втрати росії у війні проти України за добу з 8 на 9 червня, становили 1270 окупантів