Чи є ракетоносії в Чорному морі на ранок: що кажуть у ВМС

У Чорному морі на ранок неділі, 9 червня, росія тримає один ракетоносій, "начинений" ракетами типу "Калібр". Також вони є і в Азовському, і у Середземному морі