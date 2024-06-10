В Україні незабаром ліміти світла встановлюватись по-новому: що зміниться [ Редагувати ]
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.
Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі одного з українських телеканалів.
За словами Бойко, на днях було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.
Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.
"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", - пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.
по темі
Відключення світла в Україні у неділю, 9 червня, скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу
Сьогодні, 10 червня, в Україні майже повсюдно будуть дощі, в Києві навіть ймовірні град та шквали. Максимально температура підніметься до 30° тепла
Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде досить різноманітною. Зокрема, у Києві очікується так звана "лайт-спека", максимально до +29
9 червня - Міжнародний день друзів. Віряни вшановують пам'ять святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. До Нового року залишилося 205 днів.
Більшість українців, користуючись персональним комп'ютером чи ноутбуком, переживають, щоб не "підхопити" вірус. Але турбуватися треба не лише про це