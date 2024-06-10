З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Бойко, на днях було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", - пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.