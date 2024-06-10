В РНБО відреагували на вкид про "захоплення" Рижівки [ Редагувати ]
Активних дій в прикордонні Сумської області наразі немає. Ворог намагався промацати оборону в напрямку Рижівкі, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.
Про це повідомив в Telegram-каналі керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко.
"Сумська область. Станом на зараз - це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження", - заявив Коваленко.
Як відзначив Коваленко, вкид голови Чечні Рамзана Кадирова був ставкою на інформаційну компоненту.
"Порівнювати ситуацію з Харківською областю станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні - так", - додав він.
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