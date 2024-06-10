За час існування збірної України з футболу з нею, якщо не враховувати тих, хто тренував у статусі виконуючих обов'язки, встигли попрацювати цілих 14 головних тренерів, і деякі з них були справжніми легендами своєї справи. До історії головної команди країни встигли доторкнутися такі легенди як Йожеф Сабо, великий Валерій Лобановський, з чиїм ім'ям пов'язані найяскравіші новини футболу в історії київського Динамо, Микола Павлов, Мирон Маркевич та багато інших людей з вражаючою біографією та чудовим тренерським бекграундом.

Однак окреме місце в історії українського футболу призначене для тих, хто зміг вивести синьо-жовтих на великі турніри - чемпіонати світу та Європи, тож у цьому матеріалі пропонуємо згадати імена тренерів, під керівництвом яких наша збірна досягала найбільших висот.

Олег Блохін

Першим наставником, якому вдалося вивести збірну України на футбольний мейджор, був легендарний Олег Блохін. Володар Золотого м'яча-1975, найкращий бомбардир київського Динамо, один з найкращих футболістів усіх часів за версією кількох авторитетних спортивних видань. Досягнення Блохіна як гравця можна перелічувати дуже довго, однак він був успішний ще й у своїй тренерській роботі зі збірною України.

Нашу головну команду Олег Володимирович очолив наприкінці 2003-го року, і під його керівництвом збірна України досягла раніше небачених результатів, пробившись у фінальну частину чемпіонату світу-2006. Наша команда тріумфально пройшла відбір, впевнено вигравши групу з Туреччиною, Данією, Грецією, Албанією, Грузією та Казахстаном, і кваліфікувалася на мундіаль першою серед усіх європейських команд.

Але на цьому українці вирішили не зупинятися, і змогли пошуміти ще й у фінальній частині турніру в Німеччині. Синьо-жовті вийшли з групи з Іспанією, Тунісом та Саудівською Аравією, а в ⅛ фіналу у пам'ятній серії пенальті пройшли швейцарців (0:0, пен. 3:0), вперше в своїй історії діставшись чвертьфіналу світової першості, що поки залишається нашим найкращим результатом.

Під керівництвом Блохіна Україна виступала ще й на домашньому Євро-2012 і здобула свою першу перемогу у фінальній частині чемпіонатів Європи, однак вийти з квартету з Англією, Францією та Швецією тоді, на жаль, не вдалося.

Михайло Фоменко

Наступним головним тренером, якому вдалося вивести збірну України на великий турнір, був Михайло Іванович Фоменко, що нещодавно відійшов у вічність. Роботу з нашою командою він розпочав з відбору на ЧС-2014, в якому допоміг їй вибратися з дуже непростої ситуації після старту кваліфікації, вивів своїх підопічних у плей-офф і ледь не створив диво в протистоянні з Францією.

Тоді до дива трохи не вистачило, але зате у відборі на Євро-2016 все склалося прекрасно. Фінішувавши слідом за Іспанією та Словаччиною, наша збірна потрапила в плей-офф, де у двоматчевому протистоянні пройшла Словенію (2:0; 1:1), і вдруге в своїй історії пробилася на континентальну першість.

Андрій Шевченко

Ще одним легендарним гравцем і володарем Золотого м'яча, який виявився не менш успішним тренером збірної України з футболу, був Андрій Шевченко. Його першим великим турніром як наставника синьо-жовтих міг би стати ще ЧС-2018, але тоді в кваліфікації нашій команді не вдалося зачепитися навіть за плей-офф. А ось запалити на Євро-2020 вдалося: Україна впевнено виграла відбіркову групу, випередивши навіть чинного чемпіона континенту Португалію, а в фінальній частині змогла дійти до ¼, що стало найкращим результатом нашої команди на чемпіонатах Європи.

Сергій Ребров

На майбутнє Євро-2024 Україну як головний тренер збірної виводив вже її нинішній наставник Сергій Ребров. Зайняти одне з двох перших місць у кваліфікаційній групі з Англією та Італією його підопічним не вдалося, але зате вони успішно скористалися другим шансом у вигляді плей-офф Ліги націй, і перемігши у непростих матчах Боснію та Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1) вчетверте поспіль пробилися на чемпіонат Європи.

Кожен з цих головних тренерів збірної України, безсумнівно, проробив прекрасну роботу і заслужив, щоб українські вболівальники про неї пам'ятали, адже для національної команди нашого рівня будь-який вихід на великий турнір - справжнє свято, яке стає можливим, зокрема, і завдяки прекрасній тренерській роботі.