Українські сили оборони вночі проти понеділка, 10 червня, вразили російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Успішні удари були завдані по одному комплексу С-400 в районі Джанкоя та двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Генштаб ЗСУ зазначив, що росіяни не змогли перехопити жодну з випущених Україною ракет.

Після влучання українських ракет зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

Росіяни зазнали "суттєвих втрат", кажуть у ЗСУ.