Сили оборони уразили російські С-300 та С-400 у Криму — Генштаб ЗСУ [ Редагувати ]
Українські сили оборони вночі проти понеділка, 10 червня, вразили російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Успішні удари були завдані по одному комплексу С-400 в районі Джанкоя та двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Генштаб ЗСУ зазначив, що росіяни не змогли перехопити жодну з випущених Україною ракет.
Після влучання українських ракет зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.
Росіяни зазнали "суттєвих втрат", кажуть у ЗСУ.
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