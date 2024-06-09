У неділю, 10 червня, росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гараж і автомобіль. Люди під час удару не постраждали. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер повідомляє, що росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою.

Пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гараж і автомобіль.

Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по Харківщині: є загиблий і поранені.