Удар по Харкову: мер розповів про наслідки [ Редагувати ]
У неділю, 10 червня, росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гараж і автомобіль. Люди під час удару не постраждали. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
Мер повідомляє, що росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою.
Пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гараж і автомобіль.
Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.
Раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по Харківщині: є загиблий і поранені.
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