Під час війни пріоритетом всіх інституцій влади має бути праця на Перемогу. Тож навряд чи тиск, здирництво з бізнесу, блокування робочих потужностей нададуть робочі місця, сплатять податки та стимулюватимуть інвестиції в Україну й допомагатимуть армії наближати Перемогу.

Група компаній стратегічно важливого для Сумщини підприємства "Шервул" знову під тиском силовиків. Один з найбільших платників податків в регіоні, який увійшов до рейтингу топ-100 виробників текстилю за обсягами доходу у 2023 році, категорично не толерує корупцію та налаштований рішуче відстоювати свої інтереси та право на бізнес у правовому полі. Тим більше, що компанії це вже вдавалося у попередні рази. Рік тому правоохоронці вже блокували діяльність підприємства, що загрожувало зривом контрактів, несплатою зарплатні робітникам та неможливістю розрахуватися з постачальниками. Тоді керівництво відстояло свою репутацію в суді, й рахунки та податкові, попри зусилля БЕБ, було розблоковано.

Тепер, за відсутності у місті директора Євгена Овсієнка, проти якого відкрито кримінальне провадження, представники БЕБ прийшли з обшуком до будинку, який за правом приватної власності не належить місцевому виробнику легкої промисловості (йдеться про підприємство Овсієнка "Вултекс", яке входить до групи).

Власник підприємства Євген Овсієнко

Так, за словами адвоката Євгена Страшка, силовики намагалися з восьмої години ранку провести обшук з порушенням чинного законодавства України.

"Підставою для проведення цього обшуку є дозвіл, наданий слідчим суддею, де міститься низка процесуальних помилок. Зокрема, власник приміщення вказаний невірно, - зовсім інша особа. Я представляю безпосередньо власника цього приміщення, яка заборонила впускати цих громадян, бо фактично дозволу на входження на приватну територію в них немає. Ба бльше, представники влади, не дочекавшись ані власника, ані його адвоката, просто перелізли через паркан - камера це зафіксувала", - розповів адвокат.

Адвокат Євген Страшок

За словами Страшка, для документування їхніх незаконних протиправних дій він викликав слідчу оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної справи.

Детективи Бюро економічної безпеки зачитали вголос ухвалу про проведення обшуку та, роз’яснивши процедуру його проведення, а також права та обов’язки учасників слідчої дії, проігнорували аргументи адвоката захисту щодо неправомірності проведення обшуку та виїмки документів. Їх не зупинило навіть оголошення повітряної тривоги.

Детектив БЕБ зачитав ухвалу перед тим, як зламати двері

Близько 15:00 години спецпризначенці за розпорядженням детектива БЕБ зламали металеві двері та потрапили всередину. Далі слідчі дії проводилися за зачиненими дверима до 19:30. При цьому за адресою виробничих цехів підприємства "Шервул", де працює понад двісті робітників, також більше 10 годин тривав обшук з виїмкою документів.

За словами адвоката, кримінальне провадження розслідується з 27 вересня 2022 року, тобто майже два роки, й за цей час жодних запитів, ухвал чи викликів на допити детективами БЕБ України на адресу ТОВ "Шервул" не надходили.

"З фабули судової ухвали стає зрозумілим, що фактично наше підприємство підозрюється у здійсненні фіктивних (нікчемних) правочинів, вчиненні безтоварних операцій, що не відповідає дійсності, та їх легко перевірити", - прокоментував Страшок ситуацію "ФАКТАМ". І додав, що у відкритих джерелах можна побачити суми доходів групи, які, вочевидь, не дають спокою детективам бюро.

Враховуючи вищевказане, підсумував адвокат, єдиною метою вчинення цієї "акції" є тиск на підприємство та створення штучних перепон для розвитку.

"На жаль, у цей нелегкий час для України ми змушені в прикордонні воювати не лише з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім ворогом в особі Бюро економічної безпеки України", - додав він.

Своєю чергою керівник підприємства Євген Овсієнко сказав, що працює в межах чинного законодавства, інтегрує передові технології, сумлінно сплачує податки бюджет та не толерує корупцію. Він підкреслив, що буде рішуче захищати у правовому полі свої інтереси та право бізнесу на існування.

Фото: скриншоти з відеосюжету телеканалу "ТРК Відікон"