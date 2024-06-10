У Баренцевому морі палає російський корабель "Адмирал Левченко" - Плетенчук [ Редагувати ]
У Баренцевому морі на російському великому протичовновому кораблі "Адмирал Левченко" почалася пожежа. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
"Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна.
Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала.
Класно у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся. Щоб ви розуміли, там екіпажу кілька сотень. Не "масква" звісно, але теж непогано", - написав Плетенчук.
Підтверджень цієї інформації наразі немає.
"Адмирал Левченко" - великий протичовновий корабель проекту 1155 року. Бортовий номер 605.
"Адмирал Левченко" включили до складу Північного флоту рф у 1989 році До арсеналу корабля входять артилерійські установки та зенітно-ракетний комплекс "Кинжал". Також БПК отримав реактивний морський бомбомет РБУ-6000, протичовновий ракетний комплекс "Раструб-Б" та торпеди.
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