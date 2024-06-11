Столтенберг назвав завдання саміту НАТО [ Редагувати ]
Під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні підтримки Україні. Також обговорять виклики для безпеки з боку Китаю.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгуз президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю", - заявив генеральний секретар НАТО.
Водночас він зауважив, що найбільш невідкладним завданням є надання допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідним. Він висловив сподівання, що члени НАТО погодяться, щоб політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у надані підтримки та навчанні українських бійців. Зокрема погодяться на довгострокові фінансові зобов'язання перед Києвом.
"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку", - наголосив він.
по темі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні
Євросоюз ухвалив пакет обмежень проти агресора через порушення прав людини. Проти кого ввели обмеження і які теми обговорювали міністри?
Активних дій в прикордонні Сумської області наразі немає. Ворог намагався промацати оборону в напрямку Рижівкі, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження
Українська тенісистка Марта Костюк оновила персональний рекорд і стала національною лідеркою у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі
Українські захисники за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення зросли до близько 519 750 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак, 10 танків та 51 артсистему противника