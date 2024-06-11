Під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні підтримки Україні. Також обговорять виклики для безпеки з боку Китаю.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгуз президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю", - заявив генеральний секретар НАТО.

Водночас він зауважив, що найбільш невідкладним завданням є надання допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідним. Він висловив сподівання, що члени НАТО погодяться, щоб політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у надані підтримки та навчанні українських бійців. Зокрема погодяться на довгострокові фінансові зобов'язання перед Києвом.

"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку", - наголосив він.