В Одесі між співробітниками ТЦК та лікарями "швидкої" сталася бійка (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 11 червня, в Одесі стався конфлікт між лікарями "швидкої допомоги" та співробітниками ТЦК. Так, мережею почали ширитись відео з вуличними сутичками.
Повідомляється, що бригада "швидкої допомоги" приїхала на виклик до ТЦК Київського району, але звідти військкоми їх не випускали, утримуючи у будівлі.
Підтримати колег до будівлі ТЦК приїхали інші бригади "швидкої". Почались сутички.
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