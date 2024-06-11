У вівторок, 11 червня, в Одесі стався конфлікт між лікарями "швидкої допомоги" та співробітниками ТЦК. Так, мережею почали ширитись відео з вуличними сутичками.

Повідомляється, що бригада "швидкої допомоги" приїхала на виклик до ТЦК Київського району, але звідти військкоми їх не випускали, утримуючи у будівлі.

Підтримати колег до будівлі ТЦК приїхали інші бригади "швидкої". Почались сутички.