Група Нафтогаз готова забезпечити необхідні об’єми газу вітчизняного видобутку для відновлення енергетики - Олексій Чернишов [ Редагувати ]
Як українцям пройти наступну зиму, а згодом відбудувати українську енергетику за сучасними стандартами? Це також з’ясовують у Берліні на Міжнародній конференції з питань відновлення України.
Серед основних тем конференції - екстрена допомога та реалізація проєктів швидкого відновлення. Росіяни завдали величезних руйнувань інфраструктурі, її потрібно відновлювати, а подекуди – будувати з нуля. Та попри це фахівці роблять усе можливе, аби забезпечити українців електрикою зараз і особливо взимку. У цьому енергетикам має допомогти й блакитне паливо. Як наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, національна компанія готова забезпечити необхідні об’єми газу вітчизняного видобутку для генерації електроенергії на відновлених чи нових генеруючих потужностях.
Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України":
Сьогодні як ніколи потрібно підготуватися, підготуватись до зими відповідним чином, забезпечити якісні установки для когенерації, для генерації електричної енергії з урахуванням природного газу. Тому Нафтогаз готується до цього, планує додатковий об’єм природного газу, який ми маємо забезпечити. Видобуток газу зростає. Ми продовжуємо концентруватись на тому, щоб забезпечити Україну власним українським газом.
Попри війну Україна накопичує у своїх підземних сховищах достатні запаси блакитного палива на зиму. А також пропонує зберігати в ПСГ ще й газ західних партнерів. В цілому українські газотранспортна система та підземні сховища можуть стати невід’ємною частиною європейського ринку й допоможуть ЄС остаточно відмовитися від російських енергоресурсів. А в недалекому майбутньому Україна має шанси побудувати декарбонізовану енергетику нового зразка. З цією метою Група Нафтогаз уклала в Берліні низку угод з Європейським інвестиційним банком і провідними західними компаніями. У них, зокрема, йдеться про декарбонізацію української енергетики, постачання дефіцитного обладнання, а також транспортування та зберігання водню.
Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України":
Це все демонструє нашу віру та впевненість в перемозі України. Бачимо Україну сучасною енергетичною державою, яка є і буде енергетичним хабом для Європейського Союзу. І в майбутньому Україна, ще раз підкреслюю, це держава, яка дбає про декарбонізацію, яка дбає про сучасні енергетичні технології. І для цього в нас є всі інфраструктурні й природні можливості.
по темі
Вибори до Європарламенту внесли зміни до політичних розкладів у Європі. Для кого результати голосування стали несподіванкою? Яка країна піде на повторні вибори? Та як результати голосування до Європарламенту можуть вплинути на відносини ЄС та України?
Як втриматися на плаву українським компаніям та як залучити інвестиції в країну під час війни? Відповіді на ці питання шукали учасники першої щорічної конференції Forbes Ukraine "Гроші для Перемоги", яка сьогодні пройшла в Києві. Там працювала наша знімальна група.
Вже заявив, що Європа повинна і надалі підтримувати Україну. До Німеччини Макрон приїхав з триденним візитом. Чим він особливий? І чому французький лідер і досі не зустрівся з канцлером Олафом Шольцом?
Німеччина передала Україні додатковий комплекс протиповітряної оборони. Скільки ще таких систем німці обіцяють передати Києву? І чому країни ЄС та НАТО закликають захищати власне небо?
Чи готуватись до графіків подачі блакитного палива? Наскільки серйозні наслідки ворожих обстрілів газової інфраструктури? Про все Анастасія Даугуле розпитала голову НАК Нафтогаз України Олексія Чернишова.
Від результатів цього голосування залежатиме подальша внутрішня і зовнішня політика всього Євросоюзу, а отже, і питання підтримки України. Про кандидатів на посаду голови цієї інституції розкаже Ірина Іванова.