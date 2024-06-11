Як українцям пройти наступну зиму, а згодом відбудувати українську енергетику за сучасними стандартами? Це також з’ясовують у Берліні на Міжнародній конференції з питань відновлення України.

Серед основних тем конференції - екстрена допомога та реалізація проєктів швидкого відновлення. Росіяни завдали величезних руйнувань інфраструктурі, її потрібно відновлювати, а подекуди – будувати з нуля. Та попри це фахівці роблять усе можливе, аби забезпечити українців електрикою зараз і особливо взимку. У цьому енергетикам має допомогти й блакитне паливо. Як наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, національна компанія готова забезпечити необхідні об’єми газу вітчизняного видобутку для генерації електроенергії на відновлених чи нових генеруючих потужностях.

Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України":

Сьогодні як ніколи потрібно підготуватися, підготуватись до зими відповідним чином, забезпечити якісні установки для когенерації, для генерації електричної енергії з урахуванням природного газу. Тому Нафтогаз готується до цього, планує додатковий об’єм природного газу, який ми маємо забезпечити. Видобуток газу зростає. Ми продовжуємо концентруватись на тому, щоб забезпечити Україну власним українським газом.

Попри війну Україна накопичує у своїх підземних сховищах достатні запаси блакитного палива на зиму. А також пропонує зберігати в ПСГ ще й газ західних партнерів. В цілому українські газотранспортна система та підземні сховища можуть стати невід’ємною частиною європейського ринку й допоможуть ЄС остаточно відмовитися від російських енергоресурсів. А в недалекому майбутньому Україна має шанси побудувати декарбонізовану енергетику нового зразка. З цією метою Група Нафтогаз уклала в Берліні низку угод з Європейським інвестиційним банком і провідними західними компаніями. У них, зокрема, йдеться про декарбонізацію української енергетики, постачання дефіцитного обладнання, а також транспортування та зберігання водню.

Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України":