У Франції палає Версаль [ Редагувати ]
У вівторок, 11 червня 2024 року, у Версальському палаці у Франції спалахнула пожежа.
Речник палацу заявив, що пожежа призвела до евакуації відвідувачів з одного з найжвавіших туристичних об'єктів Франції. Після цього її взяли під контроль.
"Приїхали пожежники. Більше немає ні диму, ні полум'я, і колекції не завдано жодної шкоди", – додав він.
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