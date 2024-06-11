У вівторок, 11 червня 2024 року, у Версальському палаці у Франції спалахнула пожежа.

Речник палацу заявив, що пожежа призвела до евакуації відвідувачів з одного з найжвавіших туристичних об'єктів Франції. Після цього її взяли під контроль.

"Приїхали пожежники. Більше немає ні диму, ні полум'я, і колекції не завдано жодної шкоди", – додав він.