Мер-колаборант Куп'янська помер у російській лікарні після замаху [ Редагувати ]
У російській лікарні після замаху помер колишній мер-колаборант Куп'янська Геннадій Мацегора.
Як повідомляє видання, зрадник помер у лікарні 10 червня, не приходячи до тями.
Нагадаємо, як повідомило ГУР, 7 червня у російському місті Старий Оскіл скоїли замах на мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегору.
Спочатку повідомлялося, що він вижив, але перебуває в критичному стані.
по темі
На фронті загинула військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта", яка до повномасштабного вторгнення рф працювала стилістом у багатьох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського
Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув артист, художник і стиліст Артур Сніткус
У Запоріжжі було здійснено стрілянину з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщіка
Окупанти поцілили по приватному сектору. З-під завалів рятувальники деблокували літнього чоловіка, його ушпиталили. Пошкоджено понад 20 будинків. Більше про наслідки удару - далі.
Втрати росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня склали 1100 окупантів