Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційної програми Ukraine Facility. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Разом із Виконавчим Віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровкісом підписали спільну заяву про підписання угод з Міжнародними фінансовими інституціями (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank, IFC - International Finance Corporation, KfW, BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego) у межах Ukraine Investment Framework на €1,4 млрд.

Відбулося підписання гарантійних і грантових угод між Європейською Комісією та різноманітними міжнародними фінансовими організаціями.

Таким чином, запустили сам інвестиційний інструмент програми - Ukraine Investment Framework, який спрямований на залучення інвестицій для відновлення та розвитку України.

Нові угоди включають 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних грантів. Вони допоможуть приватним компаніям, малим і середнім підприємствам, муніципалітетам та державним підприємствам України.

У фокусі роботи - ремонт, реконструкція та розвиток енергетичної інфраструктури. Інші програми підтримають транспортний і муніципальний сектори та нададуть фінансування для малих і середніх підприємств, особливо у деокупованих і прифронтових регіонах.

Для подальшої підтримки зусиль України щодо реформ на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, повідомило Міністерство економіки.

Ці кошти мають допомогти просунути реформи в Україні в таких сферах, як децентралізація, освіта та кваліфікація, охорона здоров’я, інтегроване управління кордонами та реагування на кризу.

Україна та ЄС підписали угоду про скасування фінансових зобов’язань України, пов’язаних з її участю в програмах ЄС, які стосуватимуться всіх платежів з 1 січня 2021 року, що заощадить кошти державного бюджету України.