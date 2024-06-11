Найдорожчі гравці Євро-2024 [ Редагувати ]
З 14 червня по 14 липня у Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Найдорожчими гравцями Євро-2024, за даними порталу Transfermarkt, є нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе та півзахисник англійської національної команди Джуд Беллінгем. Їхня трансферна вартість оцінюється в 180 млн євро. Хто увійшов до ТОП-20 - у рейтингу "Подробиць".
ТОП-20 найдорожчих гравців Євро-2024
- Кіліан Мбаппе, 25 років - капітан збірної Франції та нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен", 180 млн євро.
- Джуд Беллінгем, 20 років - півзахисник збірної Англії та іспанського клубу "Реал Мадрид", 180 млн євро.
- Філ Фоден, 24 роки - півзахисник збірної Англії та англійського клубу "Манчестер Сіті", 150 млн євро.
- Букайо Сака, 22 роки - півзахисник збірної Англії та англійського клубу "Арсенал", 140 млн євро.
- Флоріан Вірц, 21 рік - півзахисник збірної Німеччини та німецького клубу "Байєр 04", 130 млн євро.
- Джамал Мусіала, 21 рік - півзахисник збірної Німеччини та німецького клубу "Баварія", 120 млн євро.
- Деклан Райс, 25 років - півзахисник збірної Англії та англійського клубу "Арсенал",120 млн євро.
- Родрі, 27 років - півзахисник збірної Іспанії та англійського клубу "Манчестер Сіті", 120 млн євро.
- Гаррі Кейн, 30 років - капітан збірної Англії та нападник німецького клубу "Баварія", 100 млн євро.
- Орельєн Чуамені, 24 роки - півзахисник збірної Франції та іспанського клубу "Реал Мадрид", 100 млн євро.
- Едуарду Камавінгу, 21 рік - півзахисник збірної Франції та іспанського клубу "Реал Мадрид", 100 млн євро.
- Рафаел Леан, 25 років - нападник збірної Португалії та італійського клубу "Мілан", 90 млн євро.
- Ламін Ямаль, 16 років - півзахисник збірної Іспанії та іспанського клубу "Барселона", 90 млн євро.
- Педрі, 21 рік - півзахисник збірної Іспанії та іспанського клубу "Барселона", 80 млн євро.
- Коул Палмер, 22 роки - півзахисник збірної Англії та англійського клубу "Челсі", 80 млн євро.
- Хаві Сімонс, 21 рік - півзахисник збірної Нідерландів і французького клубу "Парі Сен-Жермен", що знаходиться в оренді в німецькому клубі "РБ Лейпциг", 80 млн євро.
- Хвіча Кварацхелія, 23 роки - півзахисник збірної Грузії та італійського клубу "Наполі", 80 млн євро.
- Рубен Діаш, 27 років - захисник збірної Португалії та англійського клубу "Манчестер Сіті", 80 млн євро.
- Вільям Саліба, 23 роки - захисник збірної Франції та англійського клубу "Арсенал", 80 млн євро.
- Ніколо Барелла, 27 років - півзахисник збірної Італії та італійського клубу "Інтернаціонале", 80 млн євро.
Раніше "Подробиці" писали про найкращих бомбардирів чемпіонатів Європи.
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