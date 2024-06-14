Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський 14 червня прибув до Швейцарії, щоб взяти участь у Глобальному саміті миру. Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що в саміті, який пройде 15-16 червня, братимуть участь близько 100 країн та міжнародних організацій.
Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей, – сподівається він.
Голова держави також подякував тим, хто вирішив долучитися та "продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена, та який РФ не визнає як реальну мирну ініціативу.
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