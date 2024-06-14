росія повинна припинити свою загарбницьку війну та компенсувати збитки, завдані Україні, які наразі оцінюються в майже 500 мільярдів доларів.

Про це йдеться у спільному комюніке країн G7 після саміту в Італії.

Лідери G7 заявили, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки росія не припинить війну в Україні та не компенсує збитки Києву. Ці кошти можуть бути передані Україні для відновлення.

За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів, і ця сума постійно зростає.

Неправильно, коли росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди є зрозумілими, і ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких росія буде змушена виконувати ці зобов’язанн", - йдеться у заяві.

Після повномасштабного вторгнення росії Україна зазнала значних економічних втрат через руйнування інфраструктури, зменшення виробництва і експорту, а також втрати іноземних інвестицій.