Кейт Міддлтон уперше після діагностування раку з'явиться на публіці [ Редагувати ]
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у церемонії на честь дня народження короля Чарльза III. Це буде її перша публічна поява після діагностування раку.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.
Принцеса поділилася, що наразі має позитивний прогрес у проходженні хіміотерапії, яка триватиме ще кілька місяців.
Я з нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля цими вихідними з родиною, і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що я ще в небезпеці, — написала Кейт.
Насамкінець принцеса подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, "хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями".
I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024
I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8
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