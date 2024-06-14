Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у церемонії на честь дня народження короля Чарльза III. Це буде її перша публічна поява після діагностування раку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.

Принцеса поділилася, що наразі має позитивний прогрес у проходженні хіміотерапії, яка триватиме ще кілька місяців.

Я з нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля цими вихідними з родиною, і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що я ще в небезпеці, — написала Кейт.

Насамкінець принцеса подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, "хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями".