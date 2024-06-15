Рішення про скорочення та передачу деяких повноважень територіальних центрів комплектування не ухвалене. Проте обговорення щодо цього тривають. Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Лазуткін прокоментував ідею передачі деяких повноважень ТЦК цивільним органам. Речник Міноборони наголосив, що відповідного рішення ще немає.

Поки що немає конкретного рішення, розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується.

Речник наголосив, що поки немає іншої інформації про ймовірно скорочення повноважень ТЦК та передачі їх іншим органам.

Раніше ми писали про те, що в Одесі між співробітниками ТЦК та лікарями "швидкої" сталася бійка.