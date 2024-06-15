Ідея скорочення деяких повноважень ТЦК: як відреагували у Міноборони [ Редагувати ]
Рішення про скорочення та передачу деяких повноважень територіальних центрів комплектування не ухвалене. Проте обговорення щодо цього тривають. Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Лазуткін прокоментував ідею передачі деяких повноважень ТЦК цивільним органам. Речник Міноборони наголосив, що відповідного рішення ще немає.
Поки що немає конкретного рішення, розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується.
Речник наголосив, що поки немає іншої інформації про ймовірно скорочення повноважень ТЦК та передачі їх іншим органам.
Раніше ми писали про те, що в Одесі між співробітниками ТЦК та лікарями "швидкої" сталася бійка.
по темі
В Україні після набуття чинності нового закону про мобілізацію збережуть бронь від призову до війська 100% чиновників категорії А (керівники держорганів та органів місцевого самоврядування) а також 50% чиновників категорій Б та В.
Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов'язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив максимальне покарання - п'ять років ув'язнення
Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи
Про перспективи електронного бронювання у кілька кліків через застосунок "Дія" - розкаже моя колега Ніна Коломієць.
Популярний український співак Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату і чесно відповів, чи має бронь від мобілізації