У Ростові ув'язнені захопили співробітників СІЗО [ Редагувати ]
У Ростові-на-Дону ув'язнені СІЗО-1 захопили двох співробітників ФСВП в заручники, до будівлі прямує ОМОН.
Про це повідомляє "РИА Новости", Baza.
Ув'язнені, обвинувачені за "терористичними" статтями, озброєні "пожежними сокирами і гумовими кийками". За даними Baza, шестеро обвинувачених вибили віконну решітку у своїй камері та проникли в чергову частину. У заручниках перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби.
За попередньою інформацією, вони вимагають автомобіль, зброю та можливість втечі з ізолятора. Вони також записали кілька відео, в яких заявили, що є членами ІДІЛ. Зараз до ростовського СІЗО прямує ОМОН.
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