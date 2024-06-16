У Ростові-на-Дону ув'язнені СІЗО-1 захопили двох співробітників ФСВП в заручники, до будівлі прямує ОМОН.

Про це повідомляє "РИА Новости", Baza.

Ув'язнені, обвинувачені за "терористичними" статтями, озброєні "пожежними сокирами і гумовими кийками". За даними Baza, шестеро обвинувачених вибили віконну решітку у своїй камері та проникли в чергову частину. У заручниках перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби.

За попередньою інформацією, вони вимагають автомобіль, зброю та можливість втечі з ізолятора. Вони також записали кілька відео, в яких заявили, що є членами ІДІЛ. Зараз до ростовського СІЗО прямує ОМОН.