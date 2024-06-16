Про мирні переговори на Глобальному саміті миру не йдеться. І ніхто не очікує, що війна закінчиться одразу після заходу. Але ці два дні у Швейцарії продемонстрували всесвітню підтримку України. Які заяви пролунали впродовж цих двох днів? І які шанси, що країна-агресорка може стати учасницею другого саміту миру? Далі.

Сотня рукостискань. Президенти України та Швейцарії вітають гостей Глобального саміту миру. Попри всі спроби з боку росії зірвати зустріч, на швейцарський курорт Бюргеншток приїхали сто делегацій. 92 країни - більшість представлені на найвищому рівні - плюс 8 міжнародних організацій. Сто першою учасницею стала господарка саміту Швейцарія.

Володимир Зеленський, президент України:

Я пишаюся тим, що на Саміті миру представлені зараз усі частини світу - усі континенти. Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме - поділу світу на протилежні табори. Тут представники країн Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки та релігійних лідерів. Сто один учасник! І ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність, коли кожен політичний полюс Землі отримує своє представництво і має свій вплив при розв'язанні глобально важливої справи.

Мир - на базі української формули. Учасники саміту детально обговорюють три з десяти пунктів. А саме - ядерну та продовольчу безпеку і гуманітарну складову - звільнення полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення депортованих дітей. Без жодних додаткових умов.

Почавши з трьох пунктів, згодом планують створити план дій і для реалізації решти семи. Свого роду дорожню карту щодо припинення війни. Вона має завершитися справедливим миром. Без поступок агресору.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:

Заморозити конфлікт зараз, коли частина української землі окупована іноземними військами - це не вихід. Це рецепт майбутніх загарбницьких війн. Ми маємо підтримувати всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України.

Камала Гарріс, віцепрезидент США:

Коли йдеться про закінчення цієї війни - ніщо не може буті вирішено без України. Учора путін висунув пропозицію. Але ми повинні говорити правду. Він не закликає до переговорів. Він закликає здатися.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Дійсно, миру в Україні неможливо досягти без залучення росії. Але давайте не забувати, що поки ми тут говоримо, Росія продовжує вести свою жорстоку війну. Ми всі знаємо, що росія може закінчити цю війну сьогодні або в будь-який інший день, коли вона припинить свій наступ і виведе війська з України

Залучити до переговорів росію планують, ймовірно, вже на другому саміті миру. Якщо, звісно, країна-агресорка буде готова відмовитися від ультиматумів та погроз.

Володимир Зеленський, президент України:

Зараз тут немає росії. Чому? Тому що, якби росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам росії, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни.

Цей саміт може відбутися вже восени. Імовірним місцем проведення ЗМІ називають Саудівську Аравію.