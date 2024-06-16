У третю неділю червня Україна разом зі світом відзначає День батька. Для нас це відносно молоде свято, однак в умовах повномасштабного вторгнення воно набуває глибоких і вагомих значень. Адже український тато сьогодні уособлює і захист для дітей, і підтримку для дружини, і міць, завдяки якій тримається незалежність України. Українські татусі сьогодні в ЗСУ, в ДСНС, в Нацполіції, в комунальних службах, усюди, де потрібні сильні руки, хоробрість, міць та мужність. Про українського тата - у нашому сюжеті.

У лабораторії слідчого управління поліції в Кропивницькому триває експертиза зразків ДНК: встановлюють особу загиблого українського захисника. Цю роботу курує Тарас Тарасенко.

Тарас Тарасенко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській обл.:

Вбивства, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, ми займаємось проведенням експертиз та ідентифікацією по невпізнаних тілах військовослужбовців, які зараз доставляються в порядку, як ви бачили, репатріації.

У кабінеті Тараса стоси справ з розшуку зниклих українських захисників, щоденно спілкування з рідними бійців.

Тарас Тарасенко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській обл.:

Ми такий місток, в першу чергу люди ідуть до військових в ТЦК, потім в поліцію, а ми допомагаємо, роз'яснюємо, пояснюємо, які ще організації в Україні займаються розшуком безвісти зниклих, займаються звільненням полонених.

Робочий день Тараса триває одинадцять-дванадцять годин. І навіть у вихідні та свята він не скорочений.

Тарас Тарасенко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській області:

Хоч робота і відповідальна, складна, у захисників, які зараз безпосередньо приймають участь у зоні бойових дій, повірте, їхнім дітям набагато тяжче, дитина це розуміє, ми з нею спілкуємось, вона каже: чому ви не може бути більше зі мною, тато, можеш сьогодні не піти на роботу.

Складність роботи добре розуміє дружина Тараса Ілона. Пара познайомилася, ще коли були курсантами. Вона також працює в поліції.

Бути татом - це щастя та відповідальність, а в українських реаліях - це ще й тримати щит.

Тарас Тарасенко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській обл.:

Це в першу чергу захист, підтримка, коли навіть зараз відбуваються для дітей якісь жахливі речі, з якими стикаються зараз діти, і обстріли, і ракетна небезпека, і загибель людей, діток, то батьки - одні з тих, хто може підтримати, захистити.

Прогулянка з собакою, виїзди на природу, спільне дозвілля - кожна вільна хвилина Тараса, присвячена донечці Софії.

Софія Тарасенко, донька Тараса:

Тато повинен бути, щоб він підтримував в мене в ситуації, коли мені буде тяжко, щоб мені допомагав, коли мені буде тяжко. Наприклад, немає настрою, він підходить, сідає біля мене і питає, що в мене, як в мене справи.

Ілона Тарасенко, дружина Тараса:

Він дуже добра людина, і він вміє чути, слухати, і в першу чергу він став гарним другом по життю. Це наша з Софією силова підтримка.

Обідня перерва швидко закінчується і подружжя поспішає повернутися до своєї важливої роботи. Та попри все - обоє намагаються максимально приділяти увагу сім'ї.

Ілона Тарасенко, дружина Тараса:

Мабуть, з початком війни дійсно змінилось навіть наше відношення до сімейних проблем, суєти оцієї сімейної: уборок, готовок, можемо відкласти, щоб провести більше часу, це не так важливо, а сім'ю ми на даний час не відкладаємо, стараємось більше часу провести, більше спілкуватися.

Тарас Тарасенко, заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській області:

Неділя - день сім'ї у нас.

З вдячністю кожному українському татові, хто стоїть на захисті незалежності України.