Німецький уряд веде таємні переговори з керівництвом Узбекистану про депортацію афганців з Німеччини без прямих угод з керівництвом "Талібану". Про це пише Der Spiegel.

За даними видання, Узбекистан погоджується проводити депортацію через територію своєї країни, але висунув умови - угоду з Німеччиною про трудову міграцію громадян Узбекистану до Німеччини.

Для проведення переговорів з цього питання з візитом до Узбекистану попрямувала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. У Ташкенті чиновники провели переговори, результати яких опинилися у розпорядженні видання.

Угода, яку пропонує Німеччина, передбачає, що німецька сторона перевезе депортованих афганців до Ташкента за допомогою чартерного рейсу приватної авіакомпанії KamAir, після чого біженці вирушать до Кабула. Це дозволить уряду Німеччини не укладати прямих документів з керівництвом Афганістану.

Компанія KamAir вже брала участь у подібних угодах - в останні роки компанія допомагала Швеції у місіях з репатріації. Крім того, компанія, як пише видання, має надійні контакти з владою Афганістану.

Умова Узбекистану в цій угоді - міграційна угода з Німеччиною, яка дозволить спрямовувати до країни узбецьких трудових мігрантів. Текст угоди з цією умовою вже підготовлено. Спецпредставник Німеччини з міграційної політики Йоахім Стемп вирушить до Узбекистану, щоб обговорити документ.

Уряд Німеччини посилив міграційну політику після інциденту в Мангеймі, коли уродженець Афганістану напав з ножем на учасників антиісламського мітингу. Внаслідок бійки був убитий поліцейський.

Тоді канцлер Олаф Шольц заявляв, що мігранти, які вчинили злочини на території Німеччини, мають бути депортовані. За даними Der Spiehel, депортації з Німеччини зараз підлягають майже 13 тисяч афганців. Багато хто з них може і не бути депортованим за рішенням держорганів.

Переговори про депортацію афганців через третю країну Німеччина розпочала ще до трагедії у Мангеймі. Влада Афганістану при цьому виступає категорично проти такої передачі своїх громадян. Процес укладання угоди ускладнюється через побоювання Німеччини, що депортовані афганці можуть наразитися на небезпеку, повернувшись до Афганістану.

Нагадаємо, 10 червня афганець з ножем поранив українку у Франкфурті.